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Global Times: Китай предостерегает Японию от действий в качестве «авангарда» НАТО

Global Times: Китай предостерегает Японию от действий в качестве «авангарда» НАТО

Китай призвал Японию играть конструктивную роль в поддержании и содействии миру, стабильности, развитию и не выступать в качестве «авангарда» расширения влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет китайское издание Global Times.

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