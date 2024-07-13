Global Times: Китай предостерегает Японию от действий в качестве «авангарда» НАТО

Китай призвал Японию играть конструктивную роль в поддержании и содействии миру, стабильности, развитию и не выступать в качестве «авангарда» расширения влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет китайское издание Global Times.
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