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Булгаковед Горпенко-Мягкова оценила новый фильм «Мастер и Маргарита»

Булгаковед Горпенко-Мягкова оценила новый фильм «Мастер и Маргарита»

Глава научно-методического отдела музея-театра «Булгаковский дом» Ирина Горпенко-Мягкова заявила, что современные режиссеры не способны передать в своих фильмах всю «глубину и грандиозность» замысла произведений писателя Михаила Булгакова.

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