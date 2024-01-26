Булгаковед Горпенко-Мягкова оценила новый фильм «Мастер и Маргарита»

Глава научно-методического отдела музея-театра «Булгаковский дом» Ирина Горпенко-Мягкова заявила, что современные режиссеры не способны передать в своих фильмах всю «глубину и грандиозность» замысла произведений писателя Михаила Булгакова.
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