Граждан "напугали" новостью, что сотрудникам ЦБ раздают оружие, хотя это касается пока "новых территорий"

Сегодня российские СМИ сообщили, что Росгвардия подготовила проект постановления, которое разрешит ношение при себе боевого оружия замам главы ЦБ Набиуллиной, директорам департаментов ЦБ и другим высокопоставленным сотрудникам нашего Центробанка.
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