В Салехарде стартовал конкурс «Полицейский Дядя Стёпа»

2024 год в России объявлен Годом семьи, и в честь этого события Отдел МВД России по г. Салехарду совместно с Общественным советом проводит муниципальный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа».
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