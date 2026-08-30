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Регионы России

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил фотографию из американской тюрьмы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил фотографию из американской тюрьмы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 30 августа 2026 года отправил внукам фотографии из американской тюрьмы, где он содержится после задержания американскими спецслужбами в начале года.

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