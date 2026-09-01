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WSJ сообщило об отставке министра Сухопутных войск США Дрисколла

WSJ сообщило об отставке министра Сухопутных войск США Дрисколла

Глава Министерства Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл решил покинуть свой пост. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

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