В Республике Марий Эл полицейские посетили подшефный Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Детство»

В Республике Марий Эл полицейские посетили подшефный Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Детство»

Сотрудники полиции поздравили воспитанников Центра с предстоящим Днем защиты детей и вручили подарки.

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