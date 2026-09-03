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В РПЦ рассказали, куда планируют доставить частицы мощей Дмитрия Донского

В РПЦ рассказали, куда планируют доставить частицы мощей Дмитрия Донского

Останки князя отделили, чтобы у верующих людей в разных уголках России был к ним доступ Частицы мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского доставят для поклонения в храмы российских регионов.

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