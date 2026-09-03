В РПЦ рассказали, куда планируют доставить частицы мощей Дмитрия Донского

Останки князя отделили, чтобы у верующих людей в разных уголках России был к ним доступ Частицы мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского доставят для поклонения в храмы российских регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Политик, телемаг,...
- Выяснилось, как п...
- К Новому году кра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым