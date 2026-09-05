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Царьград

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Гидрометцентр зафиксировал рекордную теплоту в России за всё время

Гидрометцентр зафиксировал рекордную теплоту в России за всё время

Лето 2026 года стало самым жарким в России с 1891 года, отмечает Гидрометцентр. Урал и Сибирь испытали значительные аномалии.

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