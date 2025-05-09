«МЮ» – «Тоттенхэм»: самый странный финал ЛЕ

Перед сезоном котировки обещали английский финал в Лиге Европы – болельщики его получили. «Манчестер Юнайтед» разнес «Атлетик» в обоих матчах (3:0, 4:1), а «Тоттенхэм» спокойно справился с «Буде-Глимт» (3:1, 2:0).
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