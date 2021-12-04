Происшествия

7 подписчиков

Александр Горовой принял участие в мероприятии по подготовке к Заседанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по безопасности дорожного движения

Александр Горовой принял участие в мероприятии по подготовке к Заседанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по безопасности дорожного движения

Вчера в Нью-Йорке в режиме видеоконференцсвязи состоялось мероприятие по подготовке к Заседанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) по безопасности дорожного движения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх