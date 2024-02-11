Трое человек погибли в автоаварии в Тайшетском районе

Смертельное ДТП произошло около часа дня 11 февраля в Тайшетском районе Иркутской области. На трассе Р-255 «Сибирь» 44-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ», двигаясь со стороны Красноярска в Иркутск, не справился с управлением и столкнулся со встречным «FAW» с полуприцепом.