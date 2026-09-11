Ремонт путей изменил трамвайные маршруты «выходного дня» в Коптеве

В выходные дни временно изменятся маршруты трамваев. 30-й не будет заезжать на разворотное кольцо у метро «Войковская», поэтому пользуйтесь остановкой «1-й Новоподмосковный переулок».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Собянин: С начала...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым