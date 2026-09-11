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Район Коптево

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Ремонт путей изменил трамвайные маршруты «выходного дня» в Коптеве

В выходные дни временно изменятся маршруты трамваев. 30-й не будет заезжать на разворотное кольцо у метро «Войковская», поэтому пользуйтесь остановкой «1-й Новоподмосковный переулок».

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