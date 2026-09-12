Внезапные миллиарды: йеменские хуситы сделали России роскошный подарок

Ближний Восток и не думает утихать и всего за сутки вновь качнул информационный и геополитический маятник на себя.
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