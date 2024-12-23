Эти воевать уже готовы: Дональда Трампа призвали поддержать правых в Европе

Президенту США Дональду Трампу следует искать союза с европейскими правыми партиями, в первую очередь – с «Альтернативой для Германии», поскольку те, с одной стороны, выступают за окончание конфликта на Украине, а с другой – куда лучше справятся с задачей повторной милитаризации европейских стран, чем нынешние политики, пишет Asia Times (Гонконг) и ее автор Девид Голдман.