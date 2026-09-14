Андрей Мишин: Канада с США воюет, а ракеты у США покупает

Почему Зеленский не заехал в США, хотя был рядом? Что стоит за декларацией о 100-летнем партнёрстве с Канадой? Как сочетается обещание украинских ресурсов Канаде с сделкой по ресурсам с США? И почему Россия не хочет дарить Киеву спокойные осень и зиму? Начну с того, что важнее любых деклараций.
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