Андрей Мишин: Канада с США воюет, а ракеты у США покупает

Почему Зеленский не заехал в США, хотя был рядом? Что стоит за декларацией о 100-летнем партнёрстве с Канадой? Как сочетается обещание украинских ресурсов Канаде с сделкой по ресурсам с США? И почему Россия не хочет дарить Киеву спокойные осень и зиму? Начну с того, что важнее любых деклараций.