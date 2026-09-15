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Студент Томского политеха стал начальником станции РЛС в зоне СВО

Студент Томского политехнического университета Николай Иванов отправился служить по спецконтракту в войска беспилотных систем и за несколько месяцев «дорос» до начальника радиолокационной станции (РЛС).

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