Более 2 тыс. артефактов нашли столичные археологи с начала 2024 года

Московские археологи с начала 2024 года обнаружили более двух тысяч артефактов на территории города. Об этом в ходе пресс-конференции Информационного Центра Правительства Москвы на тему «Начало археологического сезона 2024 года» сообщил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
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