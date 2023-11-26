Завершает региональные этапы конкурса профессионального мастерства на звание ´Лучший мастер, контролёр службы учёта и расхода газа´ ПУ ´Бобруйскгаз´Напомним, что по инициативе Молодёжного совета и совместно с непосредственными работниками службы учёта производственных управлений были разработаны положения конкурса.