Завершает региональные этапы конкурса профессионального мастерства на звание ´Лучший мастер, контролёр службы учёта и расхода газа´ ПУ ´Бобруйскгаз´Напомним, что по инициативе Молодёжного совета и совместно с непосредственными работниками службы учёта производственных управлений были разработаны положения конкурса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии