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The Eurasia Daily news agency

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The Finnish military correspondent appealed to Ukraine after a trip to Crimea

The Finnish military correspondent appealed to Ukraine after a trip to Crimea

Finnish public figure and war correspondent Kostya Heiskanen, having visited the Crimea, was convinced that the inhabitants of the peninsula want to remain part of Russia.

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