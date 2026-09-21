Finnish public figure and war correspondent Kostya Heiskanen, having visited the Crimea, was convinced that the inhabitants of the peninsula want to remain part of Russia.
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