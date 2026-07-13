В крошечный мини-ПК поместили Core Ultra 9, до 128 ГБ ОЗУ и дискретную видеокарту. Minisforum MS-03 поступит в продажу 23 июля

Новинка получила четыре сетевых порта, включая два 10GbE SFP+, поддержку SSD объёмом до 15 ТБ и встроенный ИИ-ускоритель производительностью 90 TOPSКомпания Minisforum подтвердила, что 23 июля начнутся продажи мини-ПК MS-03, ориентированного на корпоративный рынок и локальный запуск моделей искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии