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В крошечный мини-ПК поместили Core Ultra 9, до 128 ГБ ОЗУ и дискретную видеокарту. Minisforum MS-03 поступит в продажу 23 июля

В крошечный мини-ПК поместили Core Ultra 9, до 128 ГБ ОЗУ и дискретную видеокарту. Minisforum MS-03 поступит в продажу 23 июля

Новинка получила четыре сетевых порта, включая два 10GbE SFP+, поддержку SSD объёмом до 15 ТБ и встроенный ИИ-ускоритель производительностью 90 TOPSКомпания Minisforum подтвердила, что 23 июля начнутся продажи мини-ПК MS-03, ориентированного на корпоративный рынок и локальный запуск моделей искусственного интеллекта.

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