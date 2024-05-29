Чудак в ушанке из «Русской дороги» попробует повторить успех «Уральских пельменей»

Трансфер кавээнщиков в разряд телеведущих — обычная практика. Популярно, смешно, просто. Пример Дмитрия Хрусталева, Азамата Мусагалиева, Павла Воли и многих других подхватили и создатели нового комедийного проекта «Русская дорога» (СТС), которые увели одноименную команду КВН (чемпионы Высшей лиги) и выделили им еженедельное шоу.
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