США всеми силами пытались вырвать пресловутые газовые рычаги влияния на Европу из рук России только для того, чтобы в финале торжественно вручить их обратно Мировые СМИ скрепя сердце сообщают, что на фоне глобального энергетического кризиса, который охватил все ведущие рынки, в вопросе обеспечения собственной энергетической безопасности Европейский союз должен рассчитывать только на себя: звездно-полосатые танкеры со сжиженными "молекулами свободы" — как альтернатива авторитарному российскому газу — не придут.