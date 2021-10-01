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Америка проиграла России газовое сражение за Европу

Америка проиграла России газовое сражение за Европу

США всеми силами пытались вырвать пресловутые газовые рычаги влияния на Европу из рук России только для того, чтобы в финале торжественно вручить их обратно Мировые СМИ скрепя сердце сообщают, что на фоне глобального энергетического кризиса, который охватил все ведущие рынки, в вопросе обеспечения собственной энергетической безопасности Европейский союз должен рассчитывать только на себя: звездно-полосатые танкеры со сжиженными "молекулами свободы" — как альтернатива авторитарному российскому газу — не придут.

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