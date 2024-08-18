Эксперт назвала худшие варианты инвестиций

Инвестиционные предложения, обещающие светлое будущее и огромные доходы, привлекают множество людей. Однако часто они могут стать опасной игрой, приводящей к полной потере денежных средств, а иногда и к многомиллионным долгам, отметила главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова.