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МОСИНФОРМ

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Артисты московских театров выступили в ДНР, ЛНР и Курской области

Артисты московских театров выступили в ДНР, ЛНР и Курской области

Московские театры при поддержке столичного Департамента культуры, в первом полугодии 2026-го организовали цикл гастрольных выступлений в Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республиках, а также в Курской области.

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