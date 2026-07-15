Артисты московских театров выступили в ДНР, ЛНР и Курской области

Московские театры при поддержке столичного Департамента культуры, в первом полугодии 2026-го организовали цикл гастрольных выступлений в Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республиках, а также в Курской области.
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