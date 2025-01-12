В горах Краснодарского края опасно

В горах Краснодарского края опасноЖителей Краснодарского края предупредили о лавинах в горах. - В период с 18:00 12 января до 18:00 15 января в горах Краснодарского края (кроме Сочи) выше 1500 м лавиноопасно, - передаёт дежурная смена ОКСИОН.