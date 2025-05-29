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Четырехкратный олимпийский чемпион пожаловался на размер пенсии

Четырехкратный олимпийский чемпион пожаловался на размер пенсии

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на предложение об отмене пенсий для борьбы с бездетностью, озвученное ведущим канала «Соловьев Live» Сергеем Марданом.

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Галина Малыхина
Красиво жить не запретишь... Пора менять привычки жить на широкую ногу.
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