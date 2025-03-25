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Гала-концерт «Не прервется связь поколений» состоится 4 апреля

Гала-концерт «Не прервется связь поколений» состоится 4 апреля

Московская городская организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы приглашает представителей средств массовой информации оказать информационную поддержку и осветить Гала-концерт Московского фестиваля русского жестового языка «Не прервется связь поколений», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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