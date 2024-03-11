Казачий конный переход по городам-героям

Инициативу провести знаменательный конный переход выдвинули глава Новороссийска Андрей Кравченко и сотник Натухаевского ХКО руководитель регионального филиала Всероссийского фонда «Защитники Отечества» Александр Старовойтов.
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