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Казачий конный переход по городам-героям

Казачий конный переход по городам-героям

Инициативу провести знаменательный конный переход выдвинули глава Новороссийска Андрей Кравченко и сотник Натухаевского ХКО руководитель регионального филиала Всероссийского фонда «Защитники Отечества» Александр Старовойтов.

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