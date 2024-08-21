Глава Дмитриевского района Курской области объявил об уходе на фронт

t.me/A_Ryabykin / глава Дмитриевского района Курской области Алексей Рябыкин Глава Дмитриевского района Курской области Алексей Рябыкин 21 августа сообщил, что покидает свой пост и отправляется добровольцем на специальную военную операцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии