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Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником — Днем войск Национальной гвардии, подчеркнув их значительный вклад в обеспечение правопорядка и борьбу с преступностью.

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