Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником — Днем войск Национальной гвардии, подчеркнув их значительный вклад в обеспечение правопорядка и борьбу с преступностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии