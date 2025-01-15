Архангельский «Водник» разгромил «Сибсельмаш» в домашнем матче

Очередная игра в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом прошла 15 января в столице ПоморьяОчередная игра в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом прошла 15 января в столице ПоморьяНа льду стадиона «Труд» сегодня сразились «жёлто-зелёные» сразились с «Сисбельмашем», занимающим девятое место в турнирной таблице Чемпионата.