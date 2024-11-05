Metal Gear Solid Δ — та самая MGS, первые отзывы о Slitterhead, запись на бету PIONER… Digital Foundry р...

Metal Gear Solid Δ — та самая MGS, первые отзывы о Slitterhead, запись на бету PIONER…Digital Foundry распаковала две PS5 Pro, продюсер Metal Gear Solid Δ объяснил «дельту», ремейк Silent Hill 2 номинирован на «Игру года» в Golden Joystick Awards, Slitterhead получает смешанные превью, ММО-шутер PIONER ждёт «товарищей» для закрытого бета-теста, «Смута» доросла до версии 2.