📹⚡️Утром экипаж Су-34НВО нанёс высокоточный удар по зданию администрации Херсона, которое противник использовал в качестве временной военной администрации подконтрольной части Херсонской области.
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📹⚡️Утром экипаж Су-34НВО нанёс высокоточный удар по зданию администрации Херсона, которое противник использовал в качестве временной военной администрации подконтрольной части Херсонской области.