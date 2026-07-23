360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 312 подписчиков

Подмосковье стало лидером в производстве изделий народно-художественных промыслов

Подмосковье стало лидером в производстве изделий народно-художественных промыслов

Обработка дерева и керамика, лаковая живопись, роспись по металлу, стекло, обработка кости, авторская кукла, платочные изделия — Московская область является лидером страны по объемам производства продукции народных художественных промыслов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии