Подмосковье стало лидером в производстве изделий народно-художественных промыслов

Обработка дерева и керамика, лаковая живопись, роспись по металлу, стекло, обработка кости, авторская кукла, платочные изделия — Московская область является лидером страны по объемам производства продукции народных художественных промыслов.
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