82 миллиона рублей выделили на дополнительные выходные родителям детей-инвалидов на Кубани

82 миллиона рублей выделили на дополнительные выходные родителям детей-инвалидов на КубаниОтделение Социального фонда России по Краснодарскому краю с начала 2025 года оплатило больше 15 тысяч дополнительных выходных дней родителям, воспитывающим детей с инвалидностью.