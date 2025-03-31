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Живая Кубань

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82 миллиона рублей выделили на дополнительные выходные родителям детей-инвалидов на Кубани

82 миллиона рублей выделили на дополнительные выходные родителям детей-инвалидов на Кубани

82 миллиона рублей выделили на дополнительные выходные родителям детей-инвалидов на КубаниОтделение Социального фонда России по Краснодарскому краю с начала 2025 года оплатило больше 15 тысяч дополнительных выходных дней родителям, воспитывающим детей с инвалидностью.

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