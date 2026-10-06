Премьер Литвы поручил МО подготовиться к постоянной дислокации военных США

Литовский премьер Миндаугас Синкявичюс сообщил, что дал поручение министерству обороны страны представить варианты и условия постоянного размещения войск США на территории Литвы.
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