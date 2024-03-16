Винисиус получил 42 карточки в «Реале», 45% – за неспортивное поведение. Бразилец забил 77 голов

«Реал Мадрид» на выезде обыграл «Осасуну» (4:2) в 29-м туре Ла Лиги. Форвард мадридцев сделал дубль и заработал пятую желтую карточку в сезоне, посмеявшись над решением судьи, из-за чего он будет автоматически дисквалифицирован на один матч.