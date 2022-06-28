The Moscow Post

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"Оператор" ландромата: подельник Германа Горбунцова экс-банкир Олег Власов начнет давать показания

"Оператор" ландромата: подельник Германа Горбунцова экс-банкир Олег Власов начнет давать показания

Следователи обвиняют в пропаже денег в Промрегионбанке акционеров разных кредитных организаций: саму схему хищения активов придумали акционеры Смартбанка Агустин Моралес-Эскомилья и Александр Галкин, а также совладелец банка "Балтика" Олег Власов.

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