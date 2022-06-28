"Оператор" ландромата: подельник Германа Горбунцова экс-банкир Олег Власов начнет давать показания

Следователи обвиняют в пропаже денег в Промрегионбанке акционеров разных кредитных организаций: саму схему хищения активов придумали акционеры Смартбанка Агустин Моралес-Эскомилья и Александр Галкин, а также совладелец банка "Балтика" Олег Власов.