Витальная Надежда Бабкина вдохновила "Ундервуд"

Солист “Ундервуда” предложил новое прочтение сказки про Снегурочку Новогодние синглы, как и новогодние елки на площадях, с каждым годом стали появляться все раньше и раньше, подталкивая уже уходящий год в спину и отнимая у него целый законный декабрь.