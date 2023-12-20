Витальная Надежда Бабкина вдохновила "Ундервуд"

Солист “Ундервуда” предложил новое прочтение сказки про Снегурочку Новогодние синглы, как и новогодние елки на площадях, с каждым годом стали появляться все раньше и раньше, подталкивая уже уходящий год в спину и отнимая у него целый законный декабрь.
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