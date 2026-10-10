На Дмитровском шоссе в Подмосковье столкнулись два грузовика

В подмосковных Мытищах произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.
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