"Русские витязи" поздравили Барнаул и показали город с высоты птичьего полета

Пилотажная группа пожелала барнаульцам ясного неба над головами и чтобы мечты были высокими Пилотажная группа "Русские витязи" поздравили Барнаул с 294-летием и пожелали городу уюта, красоты и тепла на долгие годы вперед.
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