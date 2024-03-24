В ночь на 24 марта была зафиксирована серьезная военная активность, Россия и Украина обменялись ракетными ударами.
Россия и Украина обменялись ракетными ударами
Комментарии
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Михалыч
Гибель людей в мире, где бы это не происходило - это стратегическая цель англосаксов для торжества Золотого миллиарда
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10 час.
VG
Vasily Golov
Севастополь,Белгород атакованы.Куда прилетит неважно.Нет прочтения конвенций у ВСУ.Но только читают конвенции разные в СВО.Крокус Сити,концерт и одновременно боевые действия,атакованы города России.
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9 час.
Elena Compton
А где роскосмос? Ну что наши спутники не могут вычислить откуда именно летят ракеты по РФ? Спутники должны делать снимки каждую секунду - так пусть посадят расшифровщиков побольше отсматривать все фото - ракета не из вакуума летит, туда наверняка подвозят различные грузы для людей и машин - вычислить возможно! Вот вам и цель!
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6 час.
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