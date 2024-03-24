Россия и Украина обменялись ракетными ударами

Гибель людей в мире, где бы это не происходило - это стратегическая цель англосаксов для торжества Золотого миллиарда

Elena Compton

А где роскосмос? Ну что наши спутники не могут вычислить откуда именно летят ракеты по РФ? Спутники должны делать снимки каждую секунду - так пусть посадят расшифровщиков побольше отсматривать все фото - ракета не из вакуума летит, туда наверняка подвозят различные грузы для людей и машин - вычислить возможно! Вот вам и цель!