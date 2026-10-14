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Татар-информ

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В Минцифре РТ призвали не выкладывать фотографий детей в интернете

В Минцифре РТ призвали не выкладывать фотографий детей в интернете

Фотографии детей в открытых источниках могут использовать мошенники. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о мошенничествах в интернете рассказал начальник отдела информационной безопасности Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Ленар Бадыков.

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