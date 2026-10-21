“One of the biggest political shifts in the last presidential election is now swinging back against Donald Trump and the GOP — and it could cost them in some of the country’s most critical races,” Bloomberg reports.
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