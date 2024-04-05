В Михайловском районе водитель попал в больницу после ДТП с переворотом 😱😱😱 По предварительной информации, 4 апреля в 18-20 час.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Михайловском районе водитель попал в больницу после ДТП с переворотом 😱😱😱 По предварительной информации, 4 апреля в 18-20 час.