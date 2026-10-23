Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG собрала игроков Private banking, чтобы обсудить, как меняется спрос на нефинансовые сервисы персонального банковского обслуживания для клиентов с капиталом от $1 млн, какие тренды формируются в предложении и как участники рынка планируют развивать это направление.