Медведев допустил возможность ядерного удара, приведя в пример Киев

Любому терпению приходит конец, чего не могут понять на Западе, написал в телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя возможную реакцию Москвы на удары вглубь страны западными ракетами.
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