Срыв моратория на обмен ударами по энергетической инфраструктуре со стороны ВСУ должен стать еще одним доказательством недоговороспособности президента Украины Владимира Зеленского и подтолкнуть мировое сообщество к мысли о том, что для достижения мира он должен покинуть свой пост.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии