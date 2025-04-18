Срыв моратория на обмен ударами по энергетической инфраструктуре со стороны ВСУ должен стать еще одним доказательством недоговороспособности президента Украины Владимира Зеленского и подтолкнуть мировое сообщество к мысли о том, что для достижения мира он должен покинуть свой пост.