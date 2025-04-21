КВАДРАТУРА КРУГА Или – или А вообще, я вам так скажу: не важно, что мы там сейчас подпишем или не подпишем.
Мы или они?
Комментарии
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Анна Зареченская
Наверняка можно и без уступок с нашей стороны обойтись. Вспомните. как в послевоенные годы поднимали СССР. тогда всей страной трудились от мала до веикого. Правда у нас тогда не было олигархов и все принадлежало народу, но и эту проблему можно решить. отобрав у них все производства. недры, наворованные в 90-е.
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17 час.
ЭГ
Эльшад Гасанов
"отобрать", думаю не получится, "отбирателя" не имеем. А идея правильная, если прикрыть вытекающую трубу (читай олигархат), то бассейн (читай Россия) наполнится за считанные годы.
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17 час.
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