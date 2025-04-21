Мы или они?

Анна Зареченская

Наверняка можно и без уступок с нашей стороны обойтись. Вспомните. как в послевоенные годы поднимали СССР. тогда всей страной трудились от мала до веикого. Правда у нас тогда не было олигархов и все принадлежало народу, но и эту проблему можно решить. отобрав у них все производства. недры, наворованные в 90-е.